Iodonna.it - Vita da single, le 4 paure più diffuse quando non si è più in coppia

Leggi su Iodonna.it

una storia finisce e ci si ritrova, sorgonoche intendenzialmente non si hanno. La più comune? Quella di andare al ristorante da sole. La più profonda? Restareper tutta la. Una paura talmente tanto radicata da avere anche un nome tecnico, anuptafobia. Insomma,non si è più inquello che bisogna affrontare non è soltanto il proprio cuore spezzato ma anche se stesse, con tutto un bagaglio emotivo non indifferente. I litigi difanno bene? Sì, se sai gestirli bene nei primi tre minuti X Leggi anche ›, l’importanza di ridere insieme per rafforzare il rapporto, lepiù: ritrovarsi da soleChe si sia sngle per scelta o per circostanza alcune, per quanto normali, possono sorgere comunque.