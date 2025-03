Visite fiscali docenti e ATA | le sanzioni per chi è assente non giustificato Pagina e GUIDA Inps con tutte le info

Leggi su Orizzontescuola.it

I lavoratori dipendenti, compresie ATA, in caso di malattia sono tenuti a rendersi reperibili al proprio domicilio per le. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.L'articoloe ATA: leper chi è, nonconle