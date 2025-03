Thesocialpost.it - Virale il discorso del senatore francese che scopre il bluff Trump

Leggi su Thesocialpost.it

IlClaude Malhuret, esponente di Horizons, ha pronunciato unche ha acceso il dibattito politico. Il suo intervento al Senatoha denunciato il pericolo per le democrazie occidentali di fronte alle azioni del presidente Donald. Le sue parole hanno suscitato reazioni forti tra sostenitori entusiasti e feroci critiche.Leggi anche: Morte Maradona, il medico e altri sei imputati a processo a Buenos AiresL’eco in Italia e all’esteroIl video delha fatto il giro del web. In molte chat private, esponenti della classe dirigente italiana hanato con stupore. La reazione più diffusa? “Magari in Italia ci fosse qualcuno che parlasse con tale chiarezza contro l’amministrazione“. Malhuret ha descritto il governo americano come “la corte di Nerone“.Le parole di MalhuretEcco un estratto del suo:**”Mai nella storia un Presidente degli Stati Uniti ha capitolato di fronte al nemico.