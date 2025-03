Anteprima24.it - Violenze in carcere, le difese: “Danni per i tagli video della protesta”

Tempo di lettura: 4 minutiIdei detenuti deldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) del 5 aprile 2020, fatti che diedero luogo il giorno dopo alla perquisizione straordinariapolizia penitenziaria poi degenerata nei pestaggi aidegli stessi reclusi, furonoati dal consulenteProcura durante la fase delle indagini preliminari, privando ledei poliziotti di detritenuti rilevanti, come i frame in cui si vedevano i detenuti rompere le gambe ai tavolini trasformandole in bastoni. E’ emerso nel maxi-processo in corso all’aula bunker deldi Santa Maria Capua Vetere, che vede coinvolti 105 imputati, soprattutto poliziotti penitenziari, ma anche funzionari del Dap e medici dell’Asl in servizio all’istituto il 6 aprile 2020, quando in peno lockdown avvenne quella che il giudice per le indagini preliminari definì “orribile mattanza”.