Violenza sessuale su una 15enne in spiaggia: 35enne arrestato a Tenerife

Ancona, 11 marzo 2025 — Sono stati localizzati all’estero e arrestati tre latitanti, condannati in Italia in via definitiva, ritrovati dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo di Ancona. L’episodio più grave riguarda unaai danni di una ragazza, allora, a Portonovo nel 2009. L’uomo è stato. Coordimento delle indagini internazionali Le indagini sono state coordinate dal tenente colonnello Carmine Elefante del comando provinciale di Ancona, guidato dal colonnello Roberto Di Costanzo, col supporto della Procura generale presso la Corte d'Appello di Ancona, guidata da Roberto Rossi. Al momento due di loro sono stati già estradati in Italia dall'Albania e dalla Spagna, mentre la terza, una 52enne nigeriana, è in attesa del provvedimento in Olanda.