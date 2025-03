Danielebartocciblog.it - Vinitaly 2025 Verona: tutto pronto per la 57^ edizione del Salone Vino e Distillati

Grande attesa per, cinquantasettesimadel celebreinternazionale di vini e. Appuntamento imperdibile in programma adal 6 al 9 aprile. Stiamo parlando della più importante fiera di settore interamente riservata agli operatori di business sui mercati mondiali.Come riportato dal portale ufficiale, in programma quattro giornate dedicate allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder. Ilper condividere importanti esperienze e competenze. Ma non solo. Una kermesse di grande spessore, composta da un ricchissimo programma di eventi dedicati al mondo del. Tavole rotonde, momenti di networking, premi, degustazioni guidate, eventi B2B e tanto altro ancora. Insomma, come sempre aci sarà da divertirsi un mondo.