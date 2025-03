Cityrumors.it - Vince alla lotteria per la seconda volta in un anno: “Ecco cosa mi ha detto mio marito”

Leggi su Cityrumors.it

Una donna è riuscita nell’eccezionale impresa dire per due volte consecutive, la reazione delè clamorosareè il sogno di ogni abitante del mondo. È la possibilità di dare una spropria vita, incassando cifre che inimmaginabili. Sono miliardi le persone che ci provano, pochissime quello che possono raccontare di aver visto apparire i propri numeri fortunati sulla televisione o sullo schermo del proprio cellulare.per lain un: “mi hamio” – Cityrumors.itOttenere così tanti soldi in palio è forse la soluzione a ogni tipo di problema che attanaglia la nostra vita e se così non dovesse essere, almenostragrande maggioranza di questi. Una roba da stropicciarsi gli occhi, da metabolizzare solo con il passare del tempo.