Teleclubitalia.it - Villaricca, l’opposizione: “Liquidati dal Comune 400mila euro alla famiglia Gaudieri, vogliamo chiarezza”

Leggi su Teleclubitalia.it

. “L’organismo straordinario di liquidazione con delibera n. 122 del 26/2/2025 ha liquidato la somma di 400.000al sindaco francescoed ai suoi familiari per un “accordo transattivo” relativo all’esproprio per un immobile nel quartiere Sant’Aniello. E’ la seconda liquidazione “familiare” che avviene nella “gestione”. La prima è stata il pagamento in .L'articolo: “dal” Teleclubitalia.