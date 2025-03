Latinatoday.it - VIDEO | Tentata rapina ed estorsione all'imprenditore: sei arresti

Leggi su Latinatoday.it

Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, nei confronti di altrettanti soggetti. cinque indagati sono accusati di aver preso parte a un tentativo dia mano armata ai danni di unagricolo di Latina, mentre un sesto uomo è indagato per aver, in un momento successivo.