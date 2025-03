Anteprima24.it - VIDEO-FOTO/ C’era una volta il mercato bisettimanale di Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiWhatsApp2025-03-11 at 12.26.13Non è un giorno di pioggia, non è un giorno freddo, anzi la primavera timidamente comincia a farsi sentire nell’aria e non ho nemmeno tarda mattinata. Leallegate all’articolo sono state scattate questa mattina, martedì 11 marzo, intorno alle 10:00. Eppure girando nel sgrande spaziodi, quello di Campo Genova ribattezzato dall’ex sindaco Gianluca Festa “Smile Arena”, a farla da padrone sono gli spazi vuoti lasciati dagli ambulanti.Certo il rispetto delle regole, del pagamento dei canoni pregressi e di tutto quello rivendicato da Festa all’epoca della decisione di delocalizzare ildal Piazzale dello Stadio al vicino spazio, appunto Campo Genova, restano ragioni sacrosante.Eppure la protesta che accompagnò quella fase fu di quelle imponenti e man mano, inutile nasconderlo, anche molti ambulanti che avevano tutte le carte e i pagamenti in regola, decisero di fare scelte diverse e dedicarsi a “piazze” diverse.