Ilrestodelcarlino.it - “Viadotto sul Rio Torto, le crepe sono superficiali”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 11 marzo 2025 – Cresce l’attesa per il vertice di domani mattina alle ore 11 in Prefettura quando si riunirà il Comitato Operativo per la Viabilità, alla presenza di tutti gli enti e delle autorità interessate con i tecnici Anas che in questi giorni hanno “vivisezionato” l’impalcato delsul Riolungo la Statale 12 – Nuova Estense. Sarà l’occasione per fare il punto su quanto si è potuto accertare, suggerire la miglior soluzione progettuale, stabilire le varie fasi di lavorazione e la relativa cantierizzazione per riaprire il ponte (opera strategica nel territorio di Serramazzoni) al transito, quand’anche parzialmente, il prima possibile. E’ la speranza di molti dopo la sua inaspettata chiusura il 28 febbraio, che ha scatenato una ridda di ipotesi sulle cause, alimentate dalla lunghezza e profondità dei controlli cui è stato sottoposto il ponte sul quale nel 2023 siregistrati circa 15mila passaggi giornalieri, un migliaio dei quali dovuti a mezzi pesanti (fonti Osservatorio traffico Anas).