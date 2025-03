Lanazione.it - "Viabilità tremenda e regole costose"

Leggi su Lanazione.it

"Non è situazione facile. E i problemi maggiori sono collegamenti insufficienti e burocrazia". Lo dice Pietro Chirico ad di Chi-Ma Florence, la più importante lavanderia industriale dell’area fiorentina, 13 milioni di fatturato e 120 a tempo indeterminato, più altri 50 stagionali nello stabilimento di Scarperia e San Piero. Come sta andando? "Nei primi due mesi c’è stata una lieve flessione negli ordini: le tensioni internazionali, la crisi economica. Ma per quanto ci riguarda, continuiamo a lavorare bene. Reggiamo perché lavoriamo per il settore turistico. Ma parlando con i colleghi imprenditori c’è chi registra forti flessioni". Quali i problemi maggiori? "Prima di tutto la logistica: ormai andare a Firenze nei tempi dovuti è impossibile: strade interrotte per lavori, semafori per frane e interventi che dovrebbero durare un mese e invece continuano per mesi e anni.