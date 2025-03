Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare per un incidente avvenuto in carreggiata esterna il traffico congestionato tra laFiumicino e la Colombo altro incidente in carreggiata interna sempre all'altezza dell'uscita per laFiumicino Ci sono code in complanare in mente anche sulla via del mare al momento segnaliamo incolonnamenti tra Acilia e Ostia Antica In entrambe le direzioni sulla Colombo per traffico intenso si rallenta tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia ci spostiamo invia e rallentamenti sempre per traffico all'altezza di Santa Maria delle Mole verso Albano infine ricordiamo che per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre potete scaricare la nuova app infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google bene a tutto dariana Grazie Astral infomobilità Grazie dell'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo può essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.