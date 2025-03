Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della Regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione in via Casal ancora è stato Infatti dimostro l'incidente avvenuto in precedenza è riaperto al traffico il tratto compreso tra Viale valle dell'aniene e casello della A1 di Guidonia Montecelio in direzione di Guidonia ancora prudenza invece perché si trova viaggio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di un cantiere Tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze sul tratto Ci sono rallentamenti andiamo sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna sta provocando code tra Roma Fiumicino e Colombo più avanti per traffico intenso abbiamo rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana in interna si rallenta per traffico tra le uscite Nomentana e La Rustica ci sposiamo Urbano della A24 brevi rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino permangono rallentamenti tra la Colombo via della Magliana Verso il raccordo infine in direzione del Litorale abbiamo via del Mare 3 raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede è tutto per il momento dariana Grazie Astral infomobilità appuntamento a più tardi un servizio della Regione Lazio