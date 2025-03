Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 18:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora grossi disagi alla circone in zona Setteville a causa di un incidente Infatti resta chiusa traffico via Casal Bianco nel tratto compreso tra Viale Valle dell'aniene è il casello della A1 di Guidonia Montecelio in direzione di Guidonia inevitabili le ripercussioni al traffico in tutta la zona circostante in particolare in via Tiburtina Dove si registrano lunghe code tra il raccordo è la lucione In entrambe le direzioni prudenza per chi percorre la 1 Firenzeper la presenza di un cantiere Tra il bivio per la diramazionenord e Ponzanono verso Firenze sul tratto segnaliamo rallentamenti andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna e rallentamenti e code per traffico intenso tra Pisani e Aurelia è più avanti tra Nomentana e Celestina in carreggiata esterna si rallenta traFiumicino Ostiense a seguire code a tratti da Laurentina Tuscolana ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra fiorentini e il raccordo uscita daResta invariata la situazione sullaFiumicino ancora rallentamenti tra la Colombo via della Magliana in direzione del raccordo bene a tutto d'arianna Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della