Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con altre alle infomobilità un servizio dellaattenzione in zona Setteville a causa di un incidente è chiusa al traffico via Casal Bianco nel tratto compreso tra Viale Valle dell'aniene è il casello della A1 di Guidonia Montecelio in direzione di Guidonia inevitabili le ripercussioni al traffico nelle zone circostanti in particolare in via Tiburtina Dove si registrano lunghe code a partire dal raccordo e fino all'albuccione verso Tivoli Ci spostiamo in A1 sulla direttrice Firenzesono ancora in corso i lavori tra il bivio per la diramazionenord e Ponzanono verso Firenze sul tratto si segnalano rallentamenti andiamo sulla Cassia Veientana è stato da poco rimosso l'incidente avvenuto all'altezza di Formello direzionele code sono smaltimento ora il raccordo anulare in carreggiata interna e rallentamenti per traffico intenso tra Pisana Aurelia è più avanti tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna code traFiumicino Ostiense poi code a tratti da Laurentina a Tuscolana sul tratto Urbano della A24 si rallenta il raccordo in uscita dasullaFiumicino ancora rallentamenti tra la Colombo e via della Magliana in direzione del raccordo anulare sulla Colombo permangono code a tratti tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia è sempre in direzione del Litorale abbiamo rallentamenti sulla via del mare 3 raccordo e Casal Bernocchi bene a tutto da Arianna carocci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.