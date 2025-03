Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora attivo il cantiere sulla A1 Firenze per il quale si sono formati da allenamenti tra il bivio per la diramazionenord e Ponzanono verso Firenze andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente e sta provocando code tra Nomentana e Centrale del Latte Più avanti per traffico si rallenta tra A24-teramo e Prenestina in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Pontina e Tuscolana ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti tra fiorentini E torcervara in uscita dalla capitale andiamo ora nel quadrante sud diin direzione del Litorale segnaliamo code a tratti sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia e rallentamenti sulla via del mare del raccordo e Vitinia per un precedente incidente permangono coda in via dell' aeroporto di Fiumicino tra via Trincea delle Frasche e via Portuense verso Fiumicino ed infine ricordiamo che per tutte le informazioni aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e m Maria e potete scaricare la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google bene tutto per il momento dariana Croci astrali in vita Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.