Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaforti disagi sulla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza traffico congestionato da Castelno Castel di Decima in direzionerimosso l'incidente sulla Ardeatina permangono i rallentamenti all'altezza del raccordo anulare In quest'ultima direzione diamo uno sguardo ai cantieri per consentire i lavori di manutenzione straordinaria via della Pisana interdetta al transito veicolare dal 17 al 31 marzo tra via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia contestualmente è sospeso il divieto di transito ai veicoli con Massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo in via Delle moratelle in via Senorbì restiamo nell'ambito dei Cantieri sullaè chiuso lo svincolo cerveteri-ladispoli in entrata per il traffico diretto a Civitavecchia la riapertura è prevista alle ore 18 del 14 marzo Cambiamo argomento lo sport nella capitale torna l'Europa League fate sapere incontro di calcio valido per il ritorno degli ottavi di finaleViktoria pilsen in programma per giovedì 13 marzo dalle ore 21 all'Olimpico la consueta disciplina di traffico è attiva area dell'impianto sportivo sono 18 ricordiamo tra bus e tram le linee che raggiungono l'area del Foro Italico e fine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Gina Pandolfo Earth l'infomobilità per il momento è tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.