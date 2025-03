Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della disagi sulla Pontina per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra Castelno il castello di Decima direzione sull'Ardeatina incidente rimosso circone scorrevole tra via Montagnano e via dei Marsi nei due sensi di marcia restiamo sulla Ardeatina per un altro incidente si sono formate code all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni è proprio sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in esterna all'altezza dell'uscita A24-teramo la circone scorrevole Cambiamo argomento i cantieri per consentire i lavori di manutenzione straordinaria via della Pisana interdetta al transito veicolare dal 17 al 31 marzo tra via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia contestualmente è sospeso il divieto di transito ai veicoli con Massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo restiamo nell'ambito dei Cantieri sulla Tarquinia chiuso lo svincolo c'è ieri Ladispoli in entrata per il traffico diretto a Civitavecchia la riapertura è prevista alle ore 18 del 14 marzo da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della