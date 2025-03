Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare interna code per traffico Cassia Veientana da Flaminia poi rallentamenti tra due uscite Nomentana e a 24 a seguire code tra l'uscita e Casilina Tuscolana in esterna risolto l'incidente tra Aurelia e Pisana la circone regolare la lentamente poi traffico dellaFiumicino alla Tuscolana andiamo da sul tratto Urbano della A24 per un'auto in panne code dal bivio per la tangenziale est da Portonaccio direzione raccordo anulare nello stesso tratto Ma per sul Centro code per traffico Ci spostiamo sullaFiumicino code per traffico intenso danza del Tevere a via della Magliana verso l'Eur E permangono i disagi sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente i file dal raccordo via dei due punti da Villa Spada a via dei Prati Fiscali ricordiamo tutto per sul Centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.