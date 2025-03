Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di atto l'infomobilità un servizio delladi saggio sul raccordo anulare per un incidente avvenuto in precedenza permangono le codette alle uscite Pescaccio e Casal del Marmo più avanti code qui per traffico dalla diramazionenord dalla Tiburtina poi dalla Casilina all'appia e traffico rallentato tra Laurentina eFiumicino in esterna per l'incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione permangono le code tra Pisani e Pontina a seguire il rallentamenti ma per traffico dalla Laurentina alla diramazionesud poi code a tratti dalla Cristina La Tiburtina è più avanti dalla Cassia Veientana a Casal del Marmo situazione invariata sullaFiumicino résultat Urbano della A24 nell'ordine code a tratti da raccordo via della Magliana direzione Eur è sul Urbano della A24 verso il centro da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est e in uscita da Togliatti al Raccordo ci spostiamo sulla statale Pontina file da Spinaceto Viale dell'Oceano Atlantico direzione centro diamo uno sguardo alle console sull'Appia code a tratti da via dei Laghi a statuario sulla Tiburtina code a tratti tra Villanova e albuccione poi traffico rallentato da Settecamini al Raccordo nei due casi direzione centro file sulla Nomentana Tor Lupara alla rotonda per via Palombarese direzione raccordo anulare infine sulla Flaminia code per l'incidente avvenuto in precedenza siamo tra Riano e Colle delle Rose nelle due direzioni da Gina Pandolfo e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.