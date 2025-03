Quotidiano.net - Via l’obbligo di gareggiare con body aderenti: le ginnaste francesi vincono battaglia anti-sessista

Roma, 11 marzo 2025 – Rivoluzione nel mondo della ginnastica in Francia dove da oggi le atlete transalpine, per partecipare alle gare, non saranno più obbligate a indossareper non incorrere nella penalizzazione di 0,3 punti (centesimi che in uno sport come la ginnastica fanno la differenza tra vincere o perdere). Lepotranno infattianche indossando semplici pantaloncini, un modo – secondo alcune – per alleggerire la pressione psicologica del giudizio sul corpo e non solo sull’esibizione durante la gara. Una svolta che potrebbe estendersi ad altri Paesi. Il regolamento federale francese imponeva per le gare di ginnastica ritmica, acrobatica e artistica il cosiddetto "justaucorps", ovvero un abito aderente. In caso contrario sarebbe scattata la penalità.