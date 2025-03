Leggioggi.it - Via libera al Modello 730/2025: è online la versione definitiva. Le istruzioni di quest’anno

Leggi su Leggioggi.it

Tutto pronto per le dichiarazione dei redditi di: c’è il viaal730/per la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Di conseguenza sono pronti anche il 730-1 per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef; il 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per Caf e professionisti abilitati, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, 730-3 con il prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale, 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta. Tutti approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Insomma la stagione dichiarativa può iniziare, come tutti gli anni, in primavera.