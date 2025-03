Lanazione.it - Via le barriere architettoniche. Gualdo Tadino, parte il “Peba“

- Prende avvio nel territorio gualdese il ““, il nuovo Piano di eliminazione delle. Verrà realizzato in collaborazione con Leganet, la società dei servizi di Ali (Autonomie locali italiane) di cui il sindaco Massimiliano Presciutti (foto) è presidente regionale e vicepresidente nazionale. Il progetto - si afferma - rappresenta un passo fondamentale per garantire una città più accessibile e inclusiva per cittadini e visitatori. È uno strumento strategico per l’abbattimento delle, ha come obiettivo principale l’identificazione e la progressiva eliminazione degli ostacoli fisici che limitano la libertà di movimento e la pienacipazione delle persone con disabilità e degli anziani". La collaborazione del Comune con Leganet consentirà di dar vita a un piano strutturato, rispondere alle esigenze della cittadinanza e armonizzare gli interventi con l’assetto urbano e il patrimonio storico della città.