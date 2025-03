Ilfattoquotidiano.it - Via la parola ‘minorato’ dalla Costituzione, una mano concreta a Marco e i suoi genitori

Qualche ora fa ho incontrato, non li vedevo da qualche mese,ed i. Tra pochi giorni, disabile cognitivo opsichico compirà 49 anni.Quando mi fermo a pensare che cosa può essere la vita per dueottuagenari con un figlio unico disabile non posso mai fare a meno di pensare a loro.tutti i giorni viene accompagnato “a scuola”, come lui dice, dal papà e tutti i giorni, invariabilmente, dopo il centro sempre con affianco suo padre assiste, seduto in macchina, alle partite di calcetto del vicino campo sportivo. Tutti i giorni, nessuno escluso.è ormai un uomo, parla male e lascia intendersi solo dai, mangia alla velocità della luce con i pochi denti che gli restano in bocca e, soprattutto, si agita sul tronco continuamente in interminabili flessioni che lasciano interdetti chiunque non lo conosca.