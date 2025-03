Lanazione.it - Via Il Prato, modifiche alla viabilità la notte dell'11 marzo

Firenze, 112025 – Cambia sta, 11, lain via Il, a Firenze. Staci sarà un sollevamento di materiali con chiusura in orario 00.30-05.30 del tratto tra piazzale di Porta ae via Magenta. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio questo è il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Il: via Magenta-via Montebello-viale Fratelli Rosselli. Questo è il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Borgo Ognissanti: Il-via Rucellai. In via Pratesi, per lavori relativi a un nuovocciorete idrica, il 13scatterà la chiusura del tratto viaa Rondinella-via Biagi. Il termine previsto è il 19