Quotidiano.net - Via i test d’ingresso alla facoltà di Medicina: non c’è più il numero chiuso, ma solo per il primo semestre

Roma, 11 marzo 2025 – Via i quiz di accessodi. Con 149 voti a favore, della maggioranza, e 63 contrari, dell'opposizione (assenti i deputati M5s), la Camera ha approvato in via definitiva la legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale ine chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria. I temutissimidi ammissione diventerannoun ricordo e l'iscrizione aldovrà essere libera, mentre al secondo si accederà in base al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del, da svolgere secondo standard uniformi, ecollocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. In caso di mancato accesso al secondo, i crediti formativi verranno comunque riconosciuti per consentire agli studenti il proseguimento in un diverso corso di studi tra quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria.