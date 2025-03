Lettera43.it - Vertice in Arabia Saudita, l’Ucraina accetta la tregua di 30 giorni proposta dagli Stati Uniti

Leggi su Lettera43.it

ha espresso il suo sostegno alladeglidi un cessate il fuoco di 30nella guerra contro l’invasione della Russia. Questo è quanto emerso dai primi colloqui tenutisi martedì a Gedda, in, tra i diplomatici ucraini e americani. I negoziati hanno visto la partecipazione del segretario di Stato americano Marco Rubio e del consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz, mentre da parte ucraina hanno coinvolto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, il Capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov.I punti chiave di cui si è discusso durante i colloqui inDurante l’incontroha proposto tre punti chiave: stop ai combattimenti in cielo e in mare; il rilascio dei prigionieri di guerra e dei detenuti, sia militari che civili, e il ritorno dei bambini ucraini che sonodeportati in Russia.