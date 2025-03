Lanazione.it - Vertenza Comege, colpo di scena. Dimissioni di massa dei lavoratori

rimane senza maestranze. "Tutti e 25 idell’azienda di Monteriggioni si sono dimessi per giusta causa", annuncia Daniela Miniero, segretaria generale di Fiom Cgil Siena. Una questione davvero complessa che va avanti ormai da dicembre e che conosce ora questo particolare sviluppo all’interno della vicenda: dipendenti privi di stipendio e tredicesima e nessun piano di rilancio da parte dell’azienda, come lamenta da tempo la stessa sigla sindacale. Nelle scorse settimana anche una conferenza stampa, tenuta presso la Camera del Lavoro di Poggibonsi dal funzionario di Fiom Cgil Carmine Stefanelli per evidenziare il problema sia economico che sociale a carico deidel sito produttivo. Uno stabilimento creato a suo tempo per il settore della trasformazione delle lamiere, con sede nell’area industriale delle Frigge a Monteriggioni.