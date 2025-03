Dailymilan.it - Verso Milan-Como, CorSport: i dubbi di Sérgio Conceição: Rafael Leao ancora dalla panchina? I numeri dicono…

In vista della sfida traha il, titolare ocome successo a Lecce?In casa, continua a tenere banco la questione relativa a, nella sfida contro il Lecce il numero 10 rossonero è entratorisultandouna volta decisivo con due assist importanti. Coninè subentrato contro l’Inter in Supercoppa Italiana e contro Empoli, Hellas Verona e Lecce in campionato. E il tabellino parla chiaro: assist a Riyad, gol dello 0-1 ad Empoli, assist per l’1- 0 a Gimenez contro gli scaligeri, assist a Pulisic sabato sera nel Salento.Dunque lecito chiedersi ma ilpuò davvero lasciare fuorie sfruttarlo a partita in corso? Come si fa a lasciare fuori il miglior giocatore della rosa in grado di fare la differenza.