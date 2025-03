Spettacolo.periodicodaily.com - Verso i 30 anni del MEI: annunciate le date e le novità del Meeting delle Etichette Indipendenti

Il MEI –, la più importante rassegna dedicata alla musica indipendente italiana, si prepara a festeggiare il suo 30°versario con un’edizione speciale che si terrà dal 3 al 5 ottobre 2025 a Faenza, anticipata da un’anteprima il 10 e 11 maggio a Bologna Fiere, in collaborazione con Eufonica e Guitar Show.Un Traguardo Storico per la Musica IndipendenteNegli ultimi 30, il MEI ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per gli artisti emergenti, lee gli operatori del settore musicale. La manifestazione ha visto passare sul suo palco band e cantautori oggi affermati: tra questi, i Negramaro, Ermal Meta, i Måneskin e Diodato, che hanno mosso i primi passi proprio a Faenza prima di conquistare il pubblico nazionale e internazionale.