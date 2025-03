Sololaroma.it - Verso Athletic Club-Roma, torna il tifo basco al San Mamés: l’annuncio degli ultras

Mancano poco più di 48 ore al calcio d’inizio di, gara di ritornoottavi di finale di Europa League. I giallorossi, forti del 2-1 conquistato all’Olimpico grazie alla rete allo scadere di Eldor Shomurodov, proveranno a difendere il vantaggio, ma il Sansi preannuncia un ambiente infuocato.Il ritorno delorganizzatoIl gruppodell’, Herri Harmaila, ha annunciato tramite X il rientro sugli spalti per la sfida di giovedì alle 18:45. Dopo giorni di polemiche, la curva del blocco 108 tornerà a sostenere la squadra. Isi si riuniranno all’Hotel Carlton alle 16:45, per poi raggiungere lo stadio alle 18:15. La decisione fa pensare che la società abbia accettato le richieste del gruppo, mettendo fine alla spaccatura interna.Le condizioni richieste daisi L’Inigo Cabacas Herri Harmaila (uno dei principali gruppi della curva basca) aveva diffuso un comunicato con la richiesta di fare un’eccezione al regolamento imposto dalla dirigenza: “Siamo i primi a non gradire questa situazione.