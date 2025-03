Terzotemponapoli.com - Verna: “Il Napoli adesso è in pienissima corsa allo Scudetto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Carlo, giornalista, è intervenuto aMagazine Live, trasmissione sportiva in diretta su Radio Punto Zero. Di seguito quanto da lui affermato.: “Conosco Maurizio Romano da quando avevo 17 anni”Così il giornalista: “Conosco Maurizio Romano da quando avevo 17 anni. Da lui e da Antonio Sasso ebbi l’incarico della prima partita da raccontare per il quotidiano Il Roma. E’ una perdita importante per la nostra categoria. E’ stata una grossa personalità.? Ilha completato il ritorno, la rimonta contro i nerazzurri fa capire lo spessore recuperato. Ilè in. Ha un calendario migliore rispetto alle avversarie,Inter e Atalanta si sfideranno nel prossimo turno. L’Atalanta forseè più insidiosa rispetto all’Inter.