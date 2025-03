Secoloditalia.it - Verdone sale in cattedra alla Luiss: “Al pubblico piace la scorrettezza, la comicità è cambiata”

Ivano, il coatto romano di ‘Viaggi di nozze’ semprericerca della trasgressione al grido di “O famo strano?”. Leo, l’imbranato trasteverino di ‘Un sacco bello’ la cui reazione verso ogni cosa si traduce in un tenero “in che senso?”. Il pignolo Furio di ‘Bianco, rosso e’, cult la sua telefonata all’Aci, ma anche la sua battutamoglie: “Magda, tu mi adori? . e allora lo vedi che la cosa è reciproca?”. E ancora, Armando di ‘Gallo cedrone’, che sostiene di essere figlio di Elvis e noto per le sue avances ‘spinte’: “Anvedi che ber sito, te c’hanno mai cliccato sopra?”, dice ad una passante in una scena del film. Questi sono solo alcuni tra i tanti indimenticabili ‘tipi umani’, che hanno saputo fotografare con intelligenza la società, e tutti riconducibili ad un nome e un cognome: Carlo, protagonista di una lezione agli studenti dal titolo ‘Comicamente etici.