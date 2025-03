Ilrestodelcarlino.it - Verde pubblico e sicurezza, potature dal centro alle frazioni

Dopo gli interventi effettuati nel 2024 su via Dante e viale Stelluti Scala, continua la programmazione pluriennale delleper l’anno 2025 a Fabriano. Nei giorni scorsi è stata anticipata la potatura degli alberi di via Spontini, ad Albacina, e ora il programma proseguirà con nuovi interventi in diverse aree della città. Oggi gli interventi di potatura interessano piazza Garibaldi, domani e giovedì largo Rismondo in via Gioberti e in piazza Manin nel quartiere di San Biagio. Da giovedì i lavori si sposteranno su Viale Serafini e continueranno fino al loro completamento. Successivamente, ancora da definire nel dettaglio, sarà effettuata la potatura delle alberature nella frazione di Marischio. E’ poi in fase di organizzazione la manutenzione e la pulizia dell’area delle Conce, intervento, rinviato lo scorso anno, che sarà realizzato non appena la portata del fiume Giano consentirà l’esecuzione dei lavori in