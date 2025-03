Internews24.com - Ventola sull’Inter: «Col Monza doveva fare una partita serena invece è andata in ipertensione»

di Redazioneè tornato a parlare di Inter, la sfida di campionato che i nerazzurri hanno rischiato di perdere. L’ex calciatore ha detto la sua Nel corso del podcast “Viva el futbol”è tornato su Inter, la gara di campionato che la squadra di Inzaghi ha rischiaro di perdere dopo i due gol subiti nel primo tempo dalla squadra brianzola. Ecco cosa ha detto.PAROLE – «per arrivare in Champions riposato,ha speso il triplo delle energie andando inper rimediare ai due gol iniziali fatti dal. Il primo gol è proprio preso male, l’Inter era schierata, quel gol non lo devi prendere se sei centrato».QUOTE INTER FEYENOORD – L’Inter di Simone Inzaghi si gioca la qualificazione ai quarti di Champions a San Siro contro il Feyenoord di Robin Van Persie già sconfitto in Olanda.