Inter-news.it - Ventola: «Inter ha speso troppe energie col Monza! Un errore»

L'Inter ha fatto qualcosa di troppo nella partita contro il Monza. Prima del Feyenoord spese troppe energie, le parole di Nicola Ventola su VivaElFutbol.ERRORI – Nicola Ventola non ha apprezzato particolarmente la prestazione nerazzurra a San Siro in campionato: «L'Inter doveva fare una partita serena contro il Monza per arrivare fresca in Champions League. Ha speso il triplo delle energie perché si è complicata la vita. L'Inter è andata in tensione per recuperare la partita, si sta giocando lo scudetto. Il primo gol è preso male proprio: erano tutti schierati, c'era solo un attaccante che poteva fare sponda. La partita andava portata a casa più facilmente»