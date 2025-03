Quotidiano.net - Venezuela accusa ExxonMobil di cospirazione per risorse petrolifere con la Guyana

Leggi su Quotidiano.net

Il governo di Caracas hato la multinazionale statunitensedi fare pressioni presso l'Onu, la Corte Internazionale di Giustizia e il governo degli Stati Uniti contro ile a favore della vicina. Lo riporta l'Efe. La vicepresidente e ministra degli Idrocarburi del, Delcy Rodríguez, ha dichiarato alla televisione di stato Vtv che "da più di un decennio cospirava contro ilper minare la sua integrità territoriale, per rubare ledel paese, per causare la destabilizzazione politica interna, per offenderci, aggredirci e cagionare un blocco economico criminale oltre che per uccidere le nostre autorità". Rodríguez ha mostrato in tv un documento presumibilmente preparato dache avrebbe influito sull'amministrazione statunitense di Donald Trump per porre fine alla licenza che permetteva ad un'altra multinazionale statunitense, Chevron, di operare in