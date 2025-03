Juventusnews24.com - Var a chiamata, Gravina conferma questo esperimento e afferma: «Ecco in quale campionato verrà introdotta»

Var a chiamata, il presidente Federale Gravina annuncia l'introduzione dell'esperimento introdotto. L'Italia introduce il Var a chiamata nei campionati di Serie C, Serie D e Serie A femminile. Questo è l'annuncio di Gabriele Gravina, che ha annunciato questa novità attraverso un comunicato pubblicato sul sito della FIGC.

COMUNICATO – «L'Italia si pone in prima linea per l'innovazione nel mondo del calcio», commenta così il presidente Gabriele Gravina la richiesta della FIGC inoltrata alla FIFA e all'IFAB per essere inclusa nella sperimentazione del Football Video Support nei maggiori campionati nazionali attualmente sprovvisti di VAR. Nella lettera inviata ieri, la FIGC ha chiesto di poterlo utilizzare nel campionato di Serie C (stagione regolare, perché nei play off e play out è già previsto l'utilizzo del VAR) e nella Serie A Femminile professionistica, in attesa di valutarne l'implementazione anche in Serie D.