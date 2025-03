Bellezze.tv - Vanessa Leonardi la telegiornalista di Sky

Leggi su Bellezze.tv

è una delle giornaliste televisive più apprezzate e seguite del momento. Con il suo carisma e la sua competenza, ha conquistato il cuore di molti telespettatori. Ma chi è veramente? Scopriamolo insieme.Studi e Carrieraè nata (il 30 gennaio del 1973) e cresciuta a Roma, dove ha frequentato il liceo classico. La sua passione per il giornalismo è emersa fin da giovane, portandola a iscriversi alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Dopo la laurea, ha iniziato la sua carriera lavorando per diverse emittenti locali, fino a diventare un volto noto della televisione nazionale. La sua grande occasione è arrivata quando è stata scelta per condurre un programma sportivo su Sky, dove ha dimostrato tutta la sua competenza e professionalità. In gioventù ha anche preso parte al programma cult di Gianni Bomcompagni “Non è la RAI”.