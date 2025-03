Anteprima24.it - Valle Vitulanese ‘blindata’: controlli a tappeto della Polizia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRaffica didi Stato in, con un’attenzione particolare al territorio di Foglianise. Nel pomeriggio di oggi, le pattuglie hanno presidiato le principali arterie e le zone periferiche più sensibili, effettuando posti di blocco e verifiche sugli automobilisti. Le forze dell’ordine hanno sottoposto numerosi conducenti ad alcoltest e drogatest, nel tentativo di prevenire incidenti legati alla guida in stato di alterazione. L’operazione, che ha visto l’impiego di diverse unità, ha interessato le principali arterie del paese e alcune zone periferiche ritenute sensibili.Il massiccio dispiegamento di forze si inserisce nel quadro di una strategia di sicurezza rafforzata, scattata dopo una recente escalation di furti in abitazione che sta creando allarme tra i residenti.