Vaf** tu non devi… Grande Fratello lite furiosa tra Helena e Javier | l’argentino senza parole

Alla fine è successo. Alla tensione crescente trae Zeudi è deflagrata come molti temevano. Altro che Zelena, le due modelle non potrebbero essere più lontane di così. Dopo il tentativo di riappacificazione con scuse da parte dell’inquilina brasiliana, finito male, c’è stato un duro faccia a faccia traPrestes eMartinez.“Non voglio che parli più con lei”, ha detto, il quale ha risposto: “, tu non puoi dirmi con chi parlare o non parlare”. “Non ti posso dire, te lo sto chiedendo. Se dobbiamo convivere forzatamente con una persona di cui non mi fido. Te lo sto chiedendo solo per un giorno, qual è il problema”, sono state ledella Prestes. “Questo è un problema, tu non puoi dirmi cosa fare o no” ha ribattuto il pallavolista.