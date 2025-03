Thesocialpost.it - Usa, iniziati i lavori di rimozione della scritta “Black Lives Matter”: tante proteste

Leggi su Thesocialpost.it

Sta facendo discutere quanto accade in America proprio in queste ore: sulla strada che porta alla Casa Bianca, sono partiti idigrande” , dipinta nel 2020 a ricordare l’omonimo movimento che lotta contro gli abusipolizia nei confronti delle persone di colore, nato dopo l’omicidio di dell’afroamericano George Floyd. La sua uccisione provocò un’ondata diin tutti gli Stati Uniti.A decidere di rimuovere l’opera è stata presa dalla sindaca Muriel Bowser, afroamericana e del Partito Democratico, in seguito alle pressioni dei repubblicani al Congresso e da parte dello stesso Trump. Si prevede che idureranno circa sei settimane. I repubblicani hanno anche minacciato a più riprese di revocare l’Home Rule Act di Washington del 1973, che garantisce alla capitale un’autonomia limitata.