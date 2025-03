Lanotiziagiornale.it - Ursula difende il piano RearmUe a Strasburgo, ma davanti all’Europarlamento scoppia la protesta del Movimento 5 Stelle: “Un salasso che colpirà Sanità e Welfare”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’utilizzo dei fondi di di coesione per il RearmEu, finito al centro delle contestazioni di mezza Europa, “è una possibilità che stiamo offrendo agli Stati membri. Gli Stati membri avranno la possibilità di reindirizzare alcuni dei loro fondi non impegnati verso progetti legati alla difesa. Potrebbe trattarsi di infrastrutture o di ricerca e sviluppo. Si tratta di una scelta volontaria. Spetterà al Parlamento e al Consiglio decidere su questa opzione aggiuntiva”. Questo quanto detto dalla presidente della Commissione Ue,von der Leyen, nel suo intervento alla Plenaria del Parlamento europeo dove si discuteva del riarmo europeo e della situazione in Ucraina.“Per lo stesso motivo, Rearm Europe prevede anche misure per mobilitare gli investimenti privati, con la Banca europea per gli investimenti e l’imminente Unione del risparmio e degli investimenti.