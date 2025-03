Ilrestodelcarlino.it - Urina in strada e aggredisce un agente. Il giudice dispone l’obbligo di firma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’essersi fermato are inin pieno centro storico e aver aggredito un poliziotto fuori servizio gli è costato molto caro. Per l’uomo, comparso ieri mattina in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto, è scattatodiper tre volte alla settimana. Col passare delle ore emergono sempre più dettagli sul parapiglia scoppiato nel pomeriggio di sabato in via Vaspergolo, sotto gli occhi sgomenti dei tanti passanti che, in quella giornata, affollavano le vie nel cuore della città. I fatti. Undelle volanti, mentre si trovava libero dal servizio a passeggio con la famiglia, una volta giunto in quell’angolo di centro ha notato un cittadino straniero intento are in, a ridosso di una vetrina. L’, notata la scena, si è quindi avvicinato all’uomo e, dopo essersi qualificato, lo ha invitato a ricomporsi.