Romatoday.it - Uomo trovato morto in casa. Non si avevano sue notizie da giorni

Leggi su Romatoday.it

Undi 69 anni è stato trova, con il cadavere in avanzato stato di decomposizione, in. Di lui non sipiùda. I vicini di, dopo aver sentito uno strano odore provenire dall'appartamento popolare di via Giovanni Branca, nella zona di Testaccio, hanno.