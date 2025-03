Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, nuova follia di Cosimo per Tina: la reazione di Maria De Filippi

Cipollari, storica opinionista e ora tronista di, ha intrapreso un percorso sentimentale conDadorante. Il corteggiatore si è distinto per la sua simpatia e generosità, conquistando l’attenzione di. Le loro esterne, tra viaggi in Puglia e Parigi, hanno mostrato una crescente intesa. TuttaviaDeha voluto rimproverare l’imprenditore per il suo comportamento: scopriamo perchè.news: una connessione speciale traFin dall’inizio del suo trono,Cipollari è stata attratta daDadorante. Il corteggiatore, 47 anni e proprietario di una società immobiliare, ha mostrato un carattere simpatico e generoso. Nonostante la differenza d’età, la loro chimica è stata evidente, portandoa concedergli diverse esterne.Il romantico viaggio a ParigiLa puntata del 5 marzo 2025 ha mostrato l’esterna parigina della coppia.