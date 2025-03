Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 11/03/25

No, ma bellissima ladi oggi di, eh.E’ bellissimo commentarla, ho talmente tante cose da dire che forse vi sto già salutando e dando appuntamento aldi domani.No, davvero, ma che cavolo diè stata?Ma davvero siamo così DISPERATAMENTE a corto di argomenti?Se ve la siete persa, cioè se siete stati così fortunati da esservela persa, vi dico di cosa si è parlato così vi rendete conto che è un roba da non recuperare manco mentre siete sedutitazza, cioè fatevi un cruciverba piuttosto, che vi darà più soddisfazione.Apertura con la sfilata lampo degli, sfilata lampo perché questi non fanno polemiche, non sono originali, non sono creativi, non sclerano per i voti, insomma sono totalmente inutili (come in diversi altri ambiti della vita, del resto).