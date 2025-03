Isaechia.it - Uomini e Donne, lo sfogo di Liane Arias dopo essere stata eliminata da Gianmarco Steri: “Non sono arrabbiata ma…”

Leggi su Isaechia.it

Nelle scorse oreha rilasciato le sue prime paroleda.L’ormai ex corteggiatrice diaver dovuto lasciare il dating show di Maria De Filippi si è raccontata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni.Nessuna rabbia, ma tanta delusione per:Ci tengo a spendere due parole su me stessa, perché durante il mio percorso acredo di noncapita fino in fondo. Io nonseha deciso di intraprendere un altro percorso con altre persone, la vita è fatta di scelte e va bene così. Credo nel destino.La giovanissima 22enne romana di origini francesi e sudamericane ha aggiunto:Solo il tempo ci dirà se veramente era la strada giusta per lui. Ho chiesto più volte di avere un confronto con lui ma non mi è stato concesso.