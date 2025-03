Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, il dolore di Chiara Pompei: “Sono rimasta chiusa in casa per due anni”

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex tronista di, ha svelato di aver trascorso duesenza uscire di. Il motivo? Un profondo disagio legato alla sua immagine e ai giudizi ricevuti dopo il programma. Il suo trono è stato uno dei più brevi nella storia della trasmissione di Maria De Filippi. La sua scelta ha scatenato polemiche e critiche sui social. Oggi,ha deciso di raccontare il suo percorso di accettazione e guarigione, condividendo la sua esperienza con i follower.Il trono più breve nella storia diIl percorso diè stato interrotto bruscamente. Una segnalazione ha cambiato tutto. Riccardo Sparacciari, ragazzo frequentato daprima del programma, è intervenuto in studio. Dopo aver dito il suo amore per lei,ha scelto di lasciare la trasmissione con lui.